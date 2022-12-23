إبراهيم عبدالقادر لقناة الحياة: مصطفى كامل يعرف كيفية التعامل مع مؤدي المهرجانات

قال المطرب إبراهيم عبدالقادر إن مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، «ابن بلد» ويعرف كيف يتعامل مع مؤدي المهرجانات.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، وانفرد البرنامج ببث جزء من أغنيتين جديدتين للمطرب إبراهيم عبد القادر، الذي تطرق لخلافه مع الملحن حلمي بكر قائلا إن: «لجنة الاستماع بالإذاعة برئاسة حلمي بكر قالوا لي لا تصلح للغناء».

عبدالقادر: سهيلة فرحات فنانة سورية نجحت في لجنة الاستماع

وقال عبد القادر: «سهيلة فرحات فنانة سورية نجحت في لجنة الاستماع بالإذاعة دون دخول الامتحان»، مضيفا: «أغلقت باب الاستديو على لجان الاستماع عندما رفضوني في الإذاعة وقالوا عليا إرهابي».

وأشار عبدالقادر إلى أن عمار الشريعي طلب منه غناء أغنية الصيف والشمس في امتحان الالتحاق كعامل في النقابة، متابعا: «عدوية ظهر في عصر الانفتاح ومقالش كلمة جارحة، وحميد الشاعري كان أيقونة التسعينيات كمطرب وملحن».