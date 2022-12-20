مسؤول أوكراني: 10 ساعات بدون كهرباء في «كييف»

قال سيرجي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة «ياسانو» الأوكرانية للطاقة، إن وضع إمدادات الطاقة في عاصمة بلاده «كييف»، ما زال صعبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف كوفالينكو أن الكهرباء انقطعت عن 80% من سكان العاصمة «كييف»، مشيرا إلى مرور 10 ساعات بدون كهرباء.

وأكد كوفالينكو، أن وضع إمدادات الطاقة في العاصمة الأوكرانية ما زال صعبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، تعرض مراسل وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فيكتور أنتونيوك، وجنود من المنطقة العسكرية الغربية الروسية، إلى قذائف الهاون من جانب الجيش الأوكراني أثناء تسليم مساعدات إنسانية للجنود في «قطاع كريمينايا»، ون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا على تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث في وقت سابق، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في «قصر الاستقلال»، خلال زيارة الأول إلى البلاد، مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد، مشيرا في مؤتمر صحفي، إلى الاتفاق على تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة ومشاركة«موسكو» و«مينسك» في إنتاج معدات عسكرية جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة«سبوتنيك» الروسية للأنباء.

الخزانة الأمريكية: «واشنطن» تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية لـ«كييف»

من جانبه، أعلن مسؤول أمريكي كبير، إن «واشنطن» تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن والي أدييمو نائب الوزير، خلال لقاء بوزيرة المناخ البولندية، آنا موسكوا، في بروكسل، هنأ الأخيرة على موافقة «الاتحاد الأوروبي» على فرض مزيد من العقوبات على «موسكو»

وناقش المسؤولان الأمريكي والبولندي،، تطبيق سقف سعر 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي.

موافقة أوروبية على سقف لأسعار الغاز: 180 يورو لكل ميجاواط/ ساعة

وأمس الاثنين، وافق وزراء الطاقة الأوروبيون، على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية في منصة عقود الغاز «تي تي إف» ، مقرها هولندا، إلى 180 يورو لكل ميجاواط/ ساعة لمدة 3 أيام.

وقال متحدث باسم التشيك، الرئيس الدوري لـ«الاتحاد الأوروبي»، عبر «تويتر»، إن الوزراء وافقوا على حد أقصى لسعر الغاز الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

وكان 3 من مسؤولي «الاتحاد الأوروبي»، قالوا في وقت سابق، إن ألمانيا التي كانت متشككة بشأن الحد الأقصى للسعر وافقت على دعم الاتفاق

وأشارت وثيقة تفاصيل الاتفاق، إلى أن يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير المقبل، وقالت إن القرار لن يتم تطبيقه على الصفقات التي تتم خارج البورصة في البداية، وفقات لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«الكرملين»: السقف الأوروبي لأسعار الغاز اعتداء على أسواق الطاقة

وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، قالت في وقت سابق، إن السقف الأوروبي لأسعار الغاز غير مقبول، مضيفة إن القرار يشكل اعتداء على أسواق الطاقة.

وفي رومانيا، وافق برلمان البلاد بأغلبية 309 أصوات مؤيدة و5 معارضة، على تشكيل قوة قتالية من قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في البلاد بقيادة فرنسية.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن إنشاء مجموعة قتالية تابعة لـ«الناتو» سيزيد من القدرات الدفاعية للحلف.