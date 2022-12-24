18 نصيحة لقيادة آمنة أثناء الأمطار والشبورة.. سرعة منخفضة ومسافة أمان

ضخت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، بسبب سوء الطقس أمس الجمعة، حيث شهدت العديد من المحافظات سقوط أمطار تراوحت شدة بعضها، الأمر الذي تسبب في حدوث حالات انزلاق لسيارات خلفت ورائها حوادث عدة.

كما أصدرت الإدارة مجموعة من الإرشادات المرورية التي من شأنها الحفاظ على سلامة قائدي المركبات في حال اتباعها أثناء القيادة، خلال هطول الأمطار أو وجود شبورة مائية لتفادي الحوادث المرورية.

القيادة في الأمطار

- في حال اضطر الأمر الخروج أثناء سقوط الأمطار يجب التحكم في عجلة قيادة السيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- يجب تشغيل المسّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- يجب تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من 40 - 50 مترا، وبسرعة 100 كم.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

- تجنب السير عكس الاتجاه، أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا لوقوع الحوادث.

القيادة أثناء الشبورة المائية

- يجب استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- يجب مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- تجنب استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- تجنب السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

- يجب زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

- في حال وجود أعطال أو حوادث يُرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

- يجب استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.