طوارئ في الغربية لمواجهة الطقس السيئ.. والمواطنون: «الشتاء وصل»

تتعرض مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، اليوم السبت، إلى موجة من الطقس السيء المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة للتغلب على الصقيع.

قال إبراهيم عبد الكريم، موظف، إن فصل الشتاء بدأ فعليا داخل المحافظة، وبدأت الأمطار تعود من جديد مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية بدء فصل الشتاء فعلياً، إذ أن المحافظة لم تتعرض لسقوط أمطار مسبقًا سوى في بداية شهر نوفمبر الماضي.

إلغاء الإجازات

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن تعرض بعض المحافظات إلى موجة من الطقس السيئ، ومنها الغربية، وما هو دفع المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى والاستعداد الجيد إلى تلك الموجة.

وأضاف محافظ الغربية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه قرر إلغاء الإجازات وانتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة للتعامل بشكل فوري مع تراكمات مياه الأمطار، وكسحها من أجل تيسير سهولة حركة سير السيارات والمواطنين.

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف إبراهيم عبد الكريم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بعض مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية تعرضت إلى سقوط أمطار مصحوبة بموجة من الصقيع وانخفاض في درجات الحرارة، ما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة فعلياً بعدما كانوا يسألون عن بداية الشتاء.

أما سمير الدسوقي، موظف، أوضح أنه للمرة الأولى يصطحب معه الجاكيت أثناء خروجه من المنزل، بعدما كان مكتفيا بارتداء الملابس الخريفية، لافتًا إلى أنه في نفس الفترة من العام الماضي كانت الأجواء أسوأ وموجة البرد قوية وتعطيل بعض أيام الدراسة في المحافظة.