إلغاء 5700 رحلة طيران بأمريكا بسبب العواصف الشتوية

ألغت شركات طيران أكثر من 5700 رحلة بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، بعد أن عطلت عواصف شتوية عاتية العمل بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وأحبطت عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

شركة أمتراك للسكك الحديدية تلغي عشرات القطارات

من جهته، ذكر موقع «فلايت أوير» لتتبع الرحلات الجوية أن ذلك جاء في أعقاب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس الماضي، في حين تم بالفعل إلغاء ما يزيد قليلا عن ألف رحلة اليوم السبت.

كما ألغت شركة أمتراك الأمريكية للسكك الحديدية عشرات القطارات خلال عطلة العام الجديد مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وأدى الطقس الثلجي أو حوادث الطرق إلى تعطل الطرق السريعة في الغرب الأوسط، وحثت السلطات في مناطق من ولايات إنديانا وميشيجان ونيويورك وأوهايو قائدي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية، رحلات وأخرت رحلات أخرى لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأمريكية بسبب الطقس الشتوي.