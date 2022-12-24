مذيع رياضي حوّل النشرة الجوية لمباراة وحقق ملايين المشاهدات (فيديو)

حصدت مقاطع فيديو للمراسل الرياضي الأمريكي مارك وودلي، ملايين المشاهدات، ولكن ليس بسبب المعلومات التي يقدمها بشان الأحوال الجوية، ولكن بسبب طريقة سخريته من عمله خلال العاصفة الثلجية، وذلك بعدما طُلب منه تغطية حالة الطقس بعد إلغاء المناسبات الرياضية عقب انتشار العاصفة الثلجية في العديد من الولايات الأمريكية.

مقطع الفيديو حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة

وقال في أحد المقاطع الذي حقق نحو 6 ملايين مشاهدة، في إجابته على سؤال المذيع الأمريكي له «مارك، كيف تشعر وأنت هناك؟»، ليرد عليه: «مجددا، يراودني نفس الشعور الذي أحسست به قبل 8 دقائق عندما سألتني السؤال ذاته»، بحسب قناة الحرة.

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg — Mark Woodley (@MarkWoodleyTV) December 22, 2022

وأضاف المراسل الأمريكي: «عادة ما أقوم بتغطية الأخبار الرياضية، ولكن تم إلغاء كل شيء هنا، أعتقد أنه لم يكن هناك وقت أفضل ليطلبوا من مراسل رياضي أن يأتي أبكر بخمس ساعات من موعد استيقاظه، ويطلبوا منه الوقوف تحت الثلوج والهواء والبرد».

انقطاع خدمة الكهرباء عن 1.3 مليون مواطن في أمريكا

وتابع: «لدي أخبار جيدة وسيئة، الجيدة أنني ما زلت أستطيع أن أشعر بوجهي في الوقت الحالي، والسيئة أتمنى لو أنني لا أستطيع ذلك».

وتسببت الأحوال الجوية في انقطاع خدمة الكهرباء عن 1.3 مليون شخص في بعض المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، بحسب تقرير نشره موقع أكسيوس.