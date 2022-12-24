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تنفيذ 1015 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات
12:07 م | السبت 24 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

شنت وزارة الداخلية في أسيوط حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن (3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش- 22 فردًا محليًا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 24 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية.

ضبط 15 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (17 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية)، إلى جانب تنفيذ 1015 حكما قضائيا متنوعا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات