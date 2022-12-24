تنفيذ 1015 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

شنت وزارة الداخلية في أسيوط حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن (3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش- 22 فردًا محليًا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 24 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية.

ضبط 15 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (17 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية)، إلى جانب تنفيذ 1015 حكما قضائيا متنوعا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.