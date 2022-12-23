بعد 3 أيام هروب.. ضبط المتهم بقتل شاب تدخل لإنقاذ عامل في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، اليوم القبض على عاطل بعد 3 أيام من هروبه عقب ارتكاب واقعة قتل شاب في الشارع تدخل لإنقاذ عامل لديه بمحل بيع ملابس جاهزة خلال مشاجرة نشبت بين المتهم والعامل.

ضبط المتهم بقتل شاب تدخل لإنقاذ عامل في الدقهلية

وسدد المتهم لصاحب المحل عدة طعنات أودت بحياته، وفر بعدها المتهم للاختباء بأحد الأماكن بنطاق المركز، وتوصلت إليه المباحث وألقت القبض عليه.

وتمكنت مباحث منية النصر من ضبط المتهم المدعو «شريف ع. هـ.»، 27 سنة، عاطل، والمتهم بقتل الشاب «محمد الباز الشبراوي، 23 سنة صاحب محل ملابس جاهزة في مدينة منية النصر.

مقتل شاب خلال تدخله لفض مشاجرة

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع مشاجرة بالمركز ونقل شاب لمستشفى منية النصر جثة هامدة متأثرا بجروح طعنية، خلال تدخل المجني عليه لإنقاذ عامل لديه قام على إثرها الأخير بتسديد ضربات له من سلاح أبيض بحوزته، مما تسبب في إصابته في الكتف والقدم، وفر هاربا.

القبض على المتهم بقتل شاب في منية النصر

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمكان اختباء المتهم بأحد الأماكن بنطاق المركز، وبتقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر وفرع البحث الجنائي تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الهارب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.