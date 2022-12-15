صندوق علاج الإدمان: مركز الغربية سيؤهل المرضى اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا

كشف مدحت وهبة المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالغربية، موضحًا: «هذا المركز يأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسيتم إنشاؤه وفقا للمعايير الدولية، وسيوفر الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وسيكون هناك تأهيل اجتماعي وتأهيل نفسي وتأهيل اقتصادي وتدريب المتعافين على حرف يحتاجها فرص العمل».

دور مراكز العزيمة في علاج الإدمان

وأضاف وهبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي يرأس مجلس إدارته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تتميز بورش للتدريب على حرف يحتاجها سوق العمل، حتى يكون للمتعافين مصدر رزق، وتابع، أن مصر بها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة، بعدما كانت لديها 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات فقط.

اهتمام كبير من الدولة

وتابع أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية لتوفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، لذلك حدثت طفرة كبيرة منذ عام 2015 حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدمها المراكز في زيادة، كما أن معدلات الثقة في الخط الساخن ازدادت.

وأشار إلى وجود مركزين تم إنشاؤهما والإعداد لافتتاحهما رسميا، بينها مركز في إمبابة وسيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يقدم خدمات لمرضى الإدمان والمراهقين وذوي الهمم والفتيات وورش لتعليم حرف يحتاجها سوق العمل، كما أن هناك أنشطة مختلفة في مراكز العزيمة ويتم توفير أنشطة رياضية للحد من الانتكاسة.