ضبط حشيش بـ750 ألف جنيه بحوزة شخص في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخص بقصد الاتجار في مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، قيام شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وله معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة.

حشيش بـ750 ألف جنيه

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشخص، وأمكن ضبطه حال تواجده محل سكنه وبحوزته 55 طربة من مخدر الحشيش زنة 11,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 750 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.