«الداخلية»: ضبط 530 تاجرًا ومتعاطيًا للمخدرات في حملة أمنية مكبرة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (171 قطعة سلاح نارى بحوزة 150متهم) وذلك على النحو التالى

(10 بنادق آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(133) فرد محلى.

(379) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(254) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84264) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى

(351) حكم جناية.

(26541) حكم حبس جزئى.

(4608) حكم حبس مستأنف

(41014) حكم غرامة.

(11750) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (467) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (516) متهم ضُبط خلالها الآتى

كمية من مخدر الحشيش وزنت (117,696كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (57,070 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (23,642 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,975 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,705 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,285 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,238 كيلو جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (1,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (680 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (530 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (30 جرام).

عدد (5736) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، إرتكبوا (13) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط (17) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط (209) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (19943) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين

فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (15) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.