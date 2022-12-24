ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على مواطني القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من خلال قيام مجهول بنشر العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا حسابات وصفحات وهمية للترويج لإمكانية بيع سيارات بأسعار مخفضة أو بنظام التقسيط.. مما مكنه من إستقطاب العديد من ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وقد بلغت تلك الوقائع عدد (36) واقعة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة- الإسكندرية – البحيرة – الشرقية – كفر الشيخ – الفيوم - المنيا) بإجمالى مبالغ مالية بلغت (مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى تلك الوقائع (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية).. وتبين قيامهما بتغيير محل إقامتهما بصفة مستمرة للحيلولة دون ضبطهما، كما أمكن التوصل إلى مكان إختبائهما بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (10 هواتف محمولة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 6 سبائك ذهبية – عدد من خطوط الهواتف المحمولة "المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى" – سيارة ملاكى).. بفحص الهواتف المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء سيارات والتحصل منهم على مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.