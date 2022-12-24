إصابة 10 بينهم 4 أطفال في حادث مروري على كوبري الواسطى ببني سويف

أصيب 10 أشخاص بينهم 4 أطفال بمحافظة بني سويف، في حادث سير وقع، اليوم، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى «فان باص 7 راكب» بمنزل كوبري الواسطى، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

بلاغ بحادث مروري قرب كوبري الواسطى في بني سويف

تلقى مرفق اسعاف بني سويف، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى «فان باص 7 راكب» بمنزل كوبري الواسطى، بدائرة مركز شرطة الواسطى، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص.

5 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ5 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: هالة عبد المعطي سالم، 43 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات وإسماء صلاح حسني، 30 عامًا، مصابة بجرح بالوجه وصبحة هواري محمود، 40 عامًا، مصابة بكدمة بالقدم اليسرى وسمية هواري محمود 43 عامًا، مصابة بكدمة بالقدم اليسرى، وهاجر إبراهيم محمد، 9 أعوام، مصابة كدمات وسحجات وندا حسن زيات، 25 عامًا، مصابة سحجات وكدمات.

كما أصيب في الحادث: أحمد محمود أحمد، 7 سنوات، مصاب سحجات وكدمات، ولين محمود أحمد، 3 أعوام، مصابة بسحجات وكدمات، ويارا حسن زيات، 15عامًا، مصابة بكدمات وسحجات، وحسين سيد عبد المنعم، 21 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات.

وجارِ إسعاف المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، فيما رفعت معدات الوحدة المحلية والمرور آثار الحادث من نهر الطريق وعادت حركة السير لطبيعتها.