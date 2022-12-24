انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر تنعش سوق المستعمل.. والمصنعية 10 جنيهات

أسعار الذهب اليوم في مصر من أهم ما يشغل بال المواطنين قبل اتخاذ قرار بيع وشراء الذهب بين رغبة البعض في زيادة السعر للبيع، وأمل الآخرين بانخفاض سعر الذهب للشراء، خاصة بعد تخطي سعر جرام الذهب عيار21، الأكثر تداولا في مصر، 1500 جنيه بدون المصنعية، ما جعله الذهب استثمارا وليس زينة فقط، وفقا لحديث محمد عمار تاجر ذهب بمنطقة صاغة القيسارية بمحافظة سوهاج.

وقال «عمار» لـ«الوطن» إنه مع انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر، أصبح بيع الذهب الكسر الأكثر رواجا ما أنعش سوق الذهب المستعمل أو الذهب الكسر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر أوضحها «عمار» وفقا لبورصة الذهب كما يلي:

سعر الذهب عيار 18 وصل 1436 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 وصل 1675 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 وصل 1914 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم وصل 13400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وأضاف أن الذهب الكسر يستخدم للتجارة وحفظ الأموال عادة ويتم بيعه بارتفاع أسعار الذهب عن السعر الذى تم الشراء به، ومع انخفاض سعر الذهب على مدار الأيام الماضية، جعل المواطنين يخشون من انخفاض قيمة مدخراتهم فسارعوا للبيع لمحلات الصاغة، بينما يتم شراء الذهب المستعمل عبر مجموعات التواصل الاجتماعي لبيع الذهب المستعمل بمصنعية تبدأ من 10 جنيهات للجرام لعيار 21 الأكثر تداولا.

أسعار الذهب المستعمل

وأوضح أن بيع الذهب المستعمل يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بناء على أسعار الذهب اليوم في مصر مضافا له المصنعية المحددة، ويكون الوزن وتحديد القيمة داخل أحد محلات الصاغة التي يختارها البائع والمشتري ليكون طرفا محايدا مع دفع مقابل ذلك 100 جنيه تقريبا.