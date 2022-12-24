عزاء الصحفي سيد موسى بالدقهلية.. المئات من أهالي القرية يستقبلون المعزين

توافد المئات من أهالي قرية العزيزة مركز المنزلة، لتقديم واجب العزاء في السرادق الكبير الذي أقامته أسرة الصحفي الراحل سيد موسى، والذي توفي في حادث أليم أمس إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الجديد داخل بحيرة المنزلة الواصل بين بورسعيد ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في صدمة كبيرة بين الأهالي الذين تلقوا خبر وفاة بصدمة كبيرة، خاصة ما كان يتمتع به من أخلاق حميدة بين أهالي قريته.

زحام شديد لتقديم العزاء في الصحفي سيد موسى

وخرج أهالي القرية جميعا إلى السرادق فيما توافد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء حزب مستقبل وطن وقياداته إلى السرادق لتقديم واجب العزاء إلى أسر الصحفي سيد موسى، ووقف الأهالي في صفوف طويلة في انتظار دورهم في الدخول إلى السرادق لتقديم واجب العزاء وذلك من شدة الزحام لحزن أهالي القرية جميعا.

وقوع حادث الصحفي سيد موسى

وعاش أهالي قرية العزيزة مركز المنزلة منذ وقوع الحادث أمس أجواء حزينة، وارتدت سيدات القرية الأسود حزنا على وفاة الصحفي سيد موسى، وذلك أثناء توجهه لاستقبال قيادات حزب مستقبل وطن كانوا في طريقهم من بورسعيد إلى المنزلة إلا أن حداث تصادم وقع بين سيارتين فانزلقت سيارة المتوفي وسقط في مياه بحيرة المنزلة ليموت غريقا ويصاب ابن عمه وصديق لهما، بالإضافة إلى شاب آخر من أعضاء حزب مستقبل وطن في القاهرة.