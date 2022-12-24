حريق خط غاز بمدينة نصر.. سائق «لودر» يتسبب في اشتعال النيران ومصرع 3 عمال

حريق خط الغاز بمدينة نصر.. الكلمات السابقة كانت حديث الساعات الماضية عندما اشتعلت النيران أسفل كوبري أحمد فخري بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز أثناء قيام حفار بتنفيذ بعض الأعمال نتج عنها مصرع 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق اللودر، لتسببه في كسر الماسورة للتحقيق معه، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حريق خط الغاز بمدينة نصر و3 ضحايا من العمال

بذل رجال الحماية المدنية، لمدة 4 ساعات متواصلة، جهودا مضنية من أجل السيطرة على حريق كوبري مدينة نصر، وألسنة النيران التي تصاعدت إلى أعلى، وسط مخاوف من سكان منطقة أحمد فخري ومحيط النادي الأهلي مع أصوات شدة النيران، وانتشر رجال المباحث في المكان لإجراء التحريات اللازمة، وتوجهوا إلى المحال والمنشآت العامة المحيطة لفحص كاميرات المراقبة للتحفظ عليها.

إشراف أمني من موقع الحريق

اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، وصلا لموقع الانفجار لمتابعة مجريات الأحداث عن كثب، ووجها بإغلاق خط الغاز الطبيعي وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الخدمة عن الأهالى، وعمل التحويلات المرورية اللازمة.

استدعاء مدير شركة الغاز

بدأ فريق من النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت استدعاء مدير شركة الغاز وشهود العيان الموجودين في موقع الحريق لسؤالهم عن ملابسات الظروف الواقعة، مع انتداب المعمل الجنائي معرفة أسباب الحريق، وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة هندسية من جامعة القاهرة والمعمل الجنائي، لفحص آثار حريق الكوبري وبيان أسبابه والأدوات المستخدمة في إحداثه، بعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، والانتهاء من إصلاح خط الغاز.

شاهد عيان يروي تفاصيل الحريق

أحد شهود العيان لحظة وقوع الحريق روى لـ«الوطن» أن «النار كانت تعانق السماء ومن شدتها لم نعرف ما الذي أدى إلى الاشتعال قلت استر يا رب، وانتشرت رائحة غاز، وفجأة انتشر الفزع بين أصحاب المحال والسكان، والكل كان خايف ومرعوب بعد الحماية المدنية والشرطة لما حضرت إحنا ربنا نجانا، إحنا خُفنا وعِشنا ساعات رعب وحزن بعد ما شُفنا الحماية المدنية بتشيل جثث 3 عمال حفر ماتوا في الحريق».