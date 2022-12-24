زوجة تحطم رأس زوجها بشومة في قنا بسبب خلافات بينهما.. دخل في غيبوبة

أصيب شخص بكسر في أسنانه ونزيف في المخ اليوم، بعد أن اعتدت زوجته عليه بالضرب بشومة أثناء نومه في قرية الشيخية بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، الأمر الذي دخل على إثره في غيبوبة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بورود بلاغ بإصابة مواطن بعد التعدي عليه بالضرب داخل منزله في قرية الشيخية التابعة في محافظة قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة مؤمن إبراهيم .أ، 35 ، سائق توك توك، بكسر أسنانه وكسر في الجمجمة الأمر الذي أدخله في غيبوبة بعد التعدي عليه بالضرب أثناء نومه داخل منزله في قرية الشيخية بمركز قفط.

وبحسب تحريات مباحث قفط، تبين أن مرتكب الواقعة زوجة المجني عليه، حيث جعلته يغرق في نومه وشددت فوق رأسه ضربات بشوم خشبية ثقيلة، حتى تهشمت رأسه بسبب خلافات بينهما.

الأهالي ينقذون الزوج

وتجمع الأهالي على صوت الزوج وقاموا بنقل الزوج إلى مستشفى قفط التعليمي ومنها تم تحويله إلى مستشفى سوهاج لخطورة حالته.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار القبض على الزوجة المتهمة.