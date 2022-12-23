انهيار منزلين دون إصابات في قنا وإخلاء اثنين آخرين

شهدت منطقة الشنهورية بمدينة قنا، مساء اليوم الجمعة، انهيار منزلين من الطوب اللبن دون وقوع ضحايا أو مصابين، فيما قررت الحماية المدنية إخلاء منزلين آخرين خشية الانهيار.

انهيار منزلين في قنا

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الإتربي مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ من غرفة العمليات، بانهيار منزلين بمنطقة الشنهورية بمدينة قنا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين انهيار منزلين من الطوب اللبن بمنطقة الشنهورية أمام المعهد الديني الأزهري بمدينة قنا، دون وقوع ضحايا أو مصابين، وتكثف قوات الحماية المدنية ومعدات مجلس مدينة قنا من جهودها لرفع الأنقاض، فيما قرر المسؤولين وقوات الحماية المدنية، إخلاء منزلين آخرين مجاورين خشية الانهيار.

محضر بانهيار منزلين بقنا

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، كما طلبت تقرير هندسي حول حالة المباني وأسباب الانهيار.