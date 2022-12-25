سعر الذهب يواصل الانخفاض في التعاملات المسائية.. إقبال على شراء الشبكة بالشرقية

شهدت منطقة الصاغة ومحال الذهب التجارية، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، إقبالا من بعض العرسان لشراء شبكة الذهب، ولكن بجرامات قليلة، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 والأكثر الأعيرة طلبا من العملاء انخفاضا قليلا، إذ سجل سعر الجرام 1670 جنيها للبيع في محال الذهب.

وأوضح أسامة صلاح الدين، مالك محل ذهب بالصاغة في الزقازيق، في حديث لـ«الوطن»، أسعار الذهب للأعيرة المختلفة، لافتا إلى انخفاض شهده سوق الذهب في التعاملات المسائية.

قائمة أسعار الذهب في الصاغة في التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1645 جنيها للبيع، فيما سجل 1625 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1410 جنيها للبيع فيما سحل 1400 جنيها للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار 24: 1880 جنيها للبيع والشراء.

فيما سجل سعر جنيه الذهب 13160 جنيها.

وبلغت سعر الأوقية وقت وقف التداول وإغلاق البورصة 1783 جنيها.

إقبال على شراء شبكة الذهب بجرامات قليلة

وفي سياق متصل، أشار تاجر الذهب أسامة صلاح الدين، في حديثه لـ«الوطن»، إلى إقبال بعض العرسان على شراء الشبكة من أعيرة الذهب المختلفة، فيما شهدت بعض المحال احتفالات بالطبل والمزمار، لافتا إلى عدم انقطاع الإقبال من قبل العرسان على شراء الذهب، إلا أن الشبكة تقدر بجرامات قليلة «دبلة وخاتم» قد تكلف 10 آلاف جنيه، معلقا: «في عرسان بتشتري شبكة بجرامات قليلة، ولكن المستثمرين أكثر».. وفق قوله.

شراء المشغولات عامل مهم للاستثمار

فيما أكد تاجر الذهب بمنطقة الصاغة في الزقازيق سامح أرنست، على أهمية الاستثمار في الوقت الحالي لمن يملك فائضا من الأموال، لافتا إلى أهمية شراء الذهب من المشغولات من قبل العملاء والتجار على حد سواء بدلا من شراء السبائك، موضحا الأسباب لذلك حيث عدم ركود صناعة الذهب وتسريح العمال فضلا، معلقا: «العملاء بيشتروا السبائك للاستثمار معتقدين إنها أوفر من المشغولات بسبب توفير المصنعية، ولكن في الوقت الحالي مكسب الذهب يغطي المصنعية».. وفق قوله.