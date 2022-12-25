«الجنايات» تستكمل محاكمة 19 متهما في قضية «أحداث شغب السلام»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا لحيازتهم ألعابًا نارية ومفرقعات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام».

سماع شهود النفي

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية التي عُقدت برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي أمين، إلى جلسة اليوم، لسماع شهود النفي.

التجمهر أمام قسم السلام

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، قيام المتهمين بالتجمهر أمام قسم شرطة السلام لإحداث الفوضى، فضلًا عن حيازتهم وإحرازهم مفرقعات في غير الأحوال المُصرح بحيازتها، والاتفاق مع بعضهم البعض على حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأضافت أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين عرضوا حياة المواطنين للخطر، واستخدموا المفرقعات وإطلاق ألعاب نارية على المواطنين، بشكل عشوائي في نطاق منطقة قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، ما تسبب في إحداث تلفيات بعدد من سيارات الشرطة.