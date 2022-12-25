أمريكا تحذّر من تطبيق قرار «طالبان» بمنع النساء من العمل في منظمات غير حكومية

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من خطورة تطبيق قرار حكومة «طالبان» الأفغانية بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أنّ القرار سيعرقل توزيع المساعدات الإنسانية وستكون له عواقب وخيمة على الأفغان.

وأعرب بلينكن - في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر»، حسب ما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية - عن قلقه من تداعيات القرار الذي شدد على أنّه قد يكون مدمرا للشعب الأفغاني.

تعليق وزارة الخارجية الأمريكية على قرار طالبان

وكتب وزير الخارجية الأمريكي: «يساورني قلق عميق من أنّ حظر طالبان، مشاركة المرأة في توزيع المساعدات الإنسانية في أفغانستان، سيقوّض المساعدة المهمة والمنقذة لحياة ملايين الأشخاص، حيث تلعب النساء دورا محوريا في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، قد يكون لهذا القرار عواقب وخيمة من أجل الشعب الأفغاني».

ومن جانبها، انتقدت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، قرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.

تعليق على قرار طالبان الأخير

وكتبت شيرمان - في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر»: «قرار طالبان منع النساء من العمل خطوة مروعة أخرى للقضاء على النساء في أفغانستان»، مشيرة إلى أنّه سيكون لهذه الإجراءات تداعيات كبيرة على علاقات طالبان مع العالم.