الأرصاد: غيوم جزئية وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى في القاهرة 19 مئوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، بداية من السواحل الشمالية للبلاد وشمال وجنوب الوجه البحري، ومناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط وشمال سيناء، وجبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان، إلى أن الطقس سيكون غائما جزئيا اليوم على جميع مدن الجمهورية، فيما يسود طقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة مع بداية ساعات المساء وخلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، ما يلي:

- القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17.