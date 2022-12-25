«الزراعة» تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية في منافذها.. اعرف الأسعار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكل منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

273 منفًذا

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لتشمل كل المحافظات، والوصول إلى المناطق النائية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، إذ تبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا 243 منفًذا ثابتًا، إضافة إلى 30 منفذًا متحركًا تجوب المحافظات والميادين العامة، تابعة لقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري بالمحافظات.

وشدد على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، بأسعار مخفضة تنافسية، تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وبجودة عالية، سواء من منتجات الألبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة.

زيادة أعداد المنافذ بالمناطق النائية

وطرحت وزارة الزراعة بمنافذها كميات من اللحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيهًا والضأن 145 جنيهًا والأرز البلد 13 جنيهًا رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيهًا للنصف كيلو، فضلا عن توفير أطباق بيض المائدة الأحمر والأبيض، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، إضافة إلى منتجات مزارعها من الخضر والفاكهة والسلع الأساسية، ومنتجات التصنيع الغذائي، والمربات والعسل، وزيت الزيتون.