أرخص سعر جرام ذهب في مصر بديلا لعيار 21.. يبدأ من 717 جنيها

مع عدم استقرار أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، لجأ العديد من المواطنين إلى نوع جديد من المشغولات الذهبية، لانخفاض سعرها بشكل كبير عن الأعيرة الأكثر انتشارا كعيار 24 وعيار 21.

وظهرت المشغولات الذهبية من عياري 12 و9 في الأسواق رغم أنها لم تلق رواجاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إلا أن بعض التجار لجأوا إلى توفيرها خلال الشهور الماضية مع الإقبال عليها.

تاجر: عمليات الشراء معظمها للهدايا

قال أحمد عبد الله أحد تجار الذهب في محافظة الشرقية، إن المصريين دائما ما يقبلون على شراء الذهب من عياري 21 و18 خاصة في المناسبات السعيدة كالزفاف أو الارتباط بشكل عام، إلا أنه خلال الفترة الماضية بدأ المواطنون في اللجوء والاستفسار عن الأعيرة الأخرى.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «معظم تجار الذهب يتداولون الأعيرة الشهيرة فقط كعيار 24 و21 و18 ولذلك فمعظم المشغولات الذهبية في المحال من هذه الأعيرة فقط ولكن خلال الفترة القليلة الماضية بدأ مواطنون في اللجوء لشراء أعيرة أخرى»، مشيراً إلى أن معظم عمليات الشراء حتى الآن تتركز عليه كهدايا خاصة مع اقتراب رأس السنة الميلادية.

وسجل جرام الذهب عيار 12 في تعاملات أمس الأحد 957 جنيها للبيع في مقابل 942 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 9، 717 جنيها للبيع، مقابل 707 جنيهات للشراء.

عبد الله: توفير المشغولات الذهبية بعياري 12 و 9 ليس منتشرا

وتابع «عبد الله»، أن توفير المشغولات الذهبية بعياري 12 و 9 ليس منتشرا بشكل كبير حتى الآن إلا أن بعض التجار لجأوا لشرائه وتوفيره بعد تصاعد عمليات الشراء.

وأشار إلى أن أزمة عيار 12 و9 في صعوبة تداولهم في عمليات البيع مرة أخرى للمحال التجارية، أو استبدالهم بأشكال أخرى بعكس المشغولات من الأعيرة الأخرى.