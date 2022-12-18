أكّدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ امتحانات العملي للصف السادس الابتدائي 2023، تُعقد حسب ظروف كل مدرسة بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية، مشددة على ضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بآلية عقد الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات العملي

قال ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية، إنَّ امتحانات العملي للصف السادس الابتدائي 2023، لمادة العلوم يُعقد في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة، أي قبل يوم الإثنين الموافق 9 يناير المقبل، وذلك بحسب ما جاء في نشرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المُعممة على مختلف الإدارات التعليمية.

من جانبه، أوضح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة،، إنَّ امتحانات العملي للصف السادس الابتدائي لمادة العلوم والحاسب الآلي تُعقد في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة أي قبل 15 يناير المقبل، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تحددها المدارس ومراعاة كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

ما هي بنوك الأسئلة

وبالتزامن، مع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الامتحانات وفق مواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس، بجامعة حلوان، ماهية بنوك الأسئلة، موضحاً أنَّها عملية تخزين مجموعات متنوعة من الأسئلة ذات مستويات متنوعة ومختلفة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، أن البنوك تكون مصنفة تصنيفا يساعد على معرفة كل سؤال والهدف الذي يقيسه والمجال الذي ينتمي إليه، إذ يتمّ تخزين مجموعات تلك الأسئلة في ذاكرة الحاسب الآلي وفق برامج إلكترونية معينة يتم تجهيزها وبرمجتها تحقيقا لهذا الغرض.

وأكد أن البنوك تشمل جميع أنواع الأسئلة سواء التي تتطلب إجابة محددة «الأسئلة الموضوعية» أو إجابة مفتوحة «الأسئلة المقالية بأنواعها المختلفة»، وتشتمل بنوك الأسئلة على تجارب عملية، أو موضوعات بحثية، وأسئلة شفوية، أو قطع إملائية.