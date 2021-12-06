«القاهرة السينمائي» يحتضن نجوم الزمن الجميل بعد غيابهم سنوات

تميز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ43، بظهور العديد من كبار نجوم الفن بعد سنوات من الغياب سواء عن الشاشات أو الفعاليات الفنية، ليخطف ظهورهم عدسات الكاميرات، وأنظار الحضور، وكان من بينهم الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز والفنان القدير رشوان توفيق.

بكاء لبنى عبدالعزيز

بكت الفنانة لبنى عبدالعزيز، أثناء مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ43، إذ ظهرت على مسرح المهرجان الذي يُقام بدار الأوبرا المصرية، في الحفل الختامي، مرتدية فستانا لونه أخضر مناسبًا لها، وذلك من أجل تقديم جائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي.

ووجهت لبنى عبدالعزيز، الشُكر لجميع الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي، وقالت وعيناها مليئتان بالدموع: «متأثرة بشكل كبير النهاردة وسعيدة إني في وسطكم».

رشوان توفيق

من جانبه قدم الممثل القدير رشوان توفيق الشكر إلى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، على اختياره لتقديم جائزة أحسن ممثل، وتفاعل حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مع الفنان القدير رشوان توفيق بشكل كبير فور صعوده على المسرح لتقديم جائزة أحسن ممثل.

نيللي

من بين النجوم الكبار الذين ظهروا في المهرجان بعد غياب لسنوات طويلة، الفنانة نيللي، والتي كرمها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية بجائزة الهرم الذهبي للفنانة نيللي، قائلة: «أنا سعيدة أوي ومبسوطة جدًا، وبجد حصلي الشرف إني اتكرم من مهرجان القاهرة الدولي، حصلي الشرف فعلا»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تعتزل الفن، ولكنها لا تنكر أيضا أنها ترفض الكثير من الأعمال الفنية التي تعرض عليها.

سمير صبري

ظهور الفنان القدير سمير صبري كان مميز، حيث استقبل النجمة نيللي، ببوكيه ورد، خلال تقديمها على خشبة مسرح افتتاح النسخة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمنحها جائزة الهرم الذهبي عن مجمل أعمالها الفنية.