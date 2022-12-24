الثلاثاء.. عمومية غرفة شركات السياحة تعتمد الموازنة والحساب الختامي

تعقد يوم الثلاثاء المقبل غرفة شركات السياحة إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، جمعيتها العمومية العادية، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الموازنة والحساب الختامي عن عام 2022، فضلا عن اعتماد خطة نشاط الغرفة عن العام المقبل.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الجمعية ستناقش أيضا خلال الجمعية موقف الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان والتي لم تتحدد حتى الآن.

الخطة التشغيلية للعمرة خلال رجب وشعبان ورمضان

وأضاف «عنبي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الجمعية ووفقا للقانون ستحضرها سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ما يمثل فرصة أمام الشركات لعرض وجهة نظرها لألية تشغيل العمرة خلال رجب وشعبان ورمضان، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لنائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي لحضور الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشات.

مناقشات بوزارة السياحة

وأشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت عقد وزارة السياحة للعديد من الاجتماعات غير الرسمية مع بعض شركات السياحة للاستماع لرؤيتها حول آلية تشغيل العمرة خلال أشهر الذروة برجب وشعبان ورمضان، لافتا إلى أن كافة المناقشات تهدف لتيسير عمل الشركات خلال تلك الفترة والقضاء على ظاهرة تداول تأشيرات العمرة بين الشركات المنظمة وضمان حصول المعتمر على رحلة عمرة ميسرة.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن النصف الأخير من شهر يناير المقبل سيشهد زيادة في أعداد المواطنين المصريين المسافرين لأداء مناسك العمرة وذلك بسبب اجازات منتصف العام الدراسي ورغبة العديد من الأسر المصرية في السفر خلال تلك الاجازات للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أن هناك حجوزات تمت من الأن لبرامج العمرة خلال تلك الفترة والتي تتزامن مع بدء شهر رجب.

يشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الجاري وحتى الأن بلغ نحو 200 ألف معتمر.