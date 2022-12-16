التعليم تعلن جوائز ومواد مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، مواد مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة، على مستوى المدارس الرسمية، للعام الدراسي 2022-2023، موضحة أن الأسئلة تكون فيما جرت دراسته حتى 1 فبراير 2023، طبقا لخطة توزيع المناهج.

ونوهت إلى أن حوافز للطلاب على مستوى الجمهورية، بالنسبة للتصفية النهائية كالتالي: يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول، حافزا 500 جنيه لكل طالب مشارك، والفريق الثاني 400 جنيه لكل طالب، والفريق الثالث 300 جنيه لكل طالب، في صورة شهادة استثمار أو دفتر توفير، وتمنح جميع الفرق المشاركة في التصفية النهائية دروعا وأوشحة وشهادات تقدير.

تفاصيل أعداد طلاب الشعب العلمية والأدبية

وأضافت المديرية في بيان لها، أن الفريق المتسابق يتكون من 6 طلاب بواقع طالبين لكل شعبة «علمي علوم - علمي رياضة - أدبي»، موضحة أن مواد التسابق هي «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية - الرياضيات البحتة والتطبيقية - الكيمياء - الفيزياء - الأحياء - الجيولوجيا والعلوم البيئية - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق».

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أنه يراعى عند اختيار الطلاب بعض المعايير الأساسية منها التفوق العلمي في المواد الدراسية وارتفاع مستوى الذكاء والتميز في بعض القدرات الابتكارية والثقافة العامة والمشاركة في الأنشطة الطلابية.

حوافز لواضعي الأسئلة

ونوهت إلى أنه توجد حوافز لواضعي الأسئلة والمحكمين ولجنة الإعداد والتجهيز، مؤكدة تشكيل لجنة من الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية لوضع الأسئلة والتحكيم على مستوى المدارس بالإدارات على أن يمنح كل عضو مكافأة مالية مقطوعة قدرها 250 جنيها، طبقا لعدد المدارس المشاركة وذلك من ميزانية الإدارة.

وتشكل لجنة من موجهي عموم المواد الدراسية بالمديريات التعليمية، لوضع الأسئلة والتحكيم بين فرق الإدارات التابعة للمديرية لاختيار الفريق الذى يمثل المديرية على أن يمنح كل عضو مكافأة مالية مدفوعة من 200 إلى 500 جنيه، طبقا لعدد الإدارات المشاركة والموارد المتاحة وذلك من ميزانية المديرية.

وتشكل لجنة للإعداد والتجهيز للمسابقة بالمديريات من خمسة أعضاء برئاسة الرائد العام للمديرية على أن يصرف لكل عضو مكافأة مقطوعة على النحو التالي: 45 جنيهاً درجة كبير، و40 جنيهاً درجة أولى، و35 جنيها درجة ثانية، و30 جنيهاً درجة ثالثة وما دونها، عن كل يوم، لمدة 10 أيام للمديريات التي لا تزيد عن 15 إدارة، و15 يوما للمديريات التي تزيد عن 15 إدارة من ميزانية المديرية.

وأوضحت أنه يصرف للإشراف المرافق للطلاب مكافأة مقطوعة من أيام العمل الفعلية طبقا لنفس المعدلات عن اليوم الواحد، إضافة إلى بدل الانتقال المستحق قانونا للمشرف والطلاب المشاركين من ميزانية الإدارة أو المديرية.