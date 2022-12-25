«صدمة وصرخات».. تطورات جديدة في مقتل شاب على يد والده بقليوب

كشفت الأجهزة الأمنية في القليوبية، تفاصيل جديدة بشأن جريمة مقتل شاب على يد والده، إذ تبين من التحريات أنه منذ فترة انفصلت الأم عن زوجها، وراحت تعيش مع أولادها في شقة بقرية ميت حلفا التابعة لمنطقة قليوب بالقليوبية، أما عن الأب فكانت إقامته في منزل أسرته بإحدى القرى المجاورة لسكن طليقته وأبنائه.

إعياء شديد

وفي إحد الأيام، أصيب أحد أبنائها بإعياء شديد تطلب نقله إلى إحدى المستشفيات المجاورة، فاضطرت الأم الى مرافقة نجلها بالمستشفى خلال أيام تواجده بها حتى تسهر على رعايته، وتركت نجلها الأكبر داخل الشقة.

صدمة وصرخة

وفي إحدى الليالي، أثناء عودتها من المستشفى إلى الشقة، فوجئت بنجلها مقتول وملقى أرضًا، لا يتحرك، لا يتكلم، والدماء تملأ المكان، فأخذتها الصدمة، أخذت تبكي وتصرخ وتردد «أبوه قتله».

في تلك اللحظة كان المتهم قد هرب، وتجمع الأهالي من كل مكان على صوت الصرخات، وتم إبلاغ رجال الشرطة، الذين حضروا على الفور، وتم مناقشة الأم حول ما شاهدته لحظة عودتها من المستشفى.

كما أوضحت التحريات أن الأب المتهم كان دائم التشاجر مع ابنه المجني عليه «في العقد الثاني».

ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط المتهم وتقديمه للعدالة، وأمرت جهات التحقيق عقب مناظرتها للجثمان بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة المتهم تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الجريمة التي شهدتها قرية ميت حلفا بقليوب.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة إرتكاب جريمة القتل العمد، فقد أوضح أيمن محفوظ المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».