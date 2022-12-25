«التموين»: إلزام التجار بكتابة أسعار السلع.. وعلى المواطن الإبلاغ عن المخالفين

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا يُلزم منتجي ومصدري السلع بوضع أسعار البيع للمستهلك على المنتج، لمعرفة معدل هامش الربح، وعدم وضع أعباء كبيرة على المواطن.

يجب الالتزام بالأسعار الموجودة في الفاتورة

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «TEN»، أن السلع التي لا يمكن وضع السعر عليها كالأسماك واللحوم والبسطرمة وغيرهم، توضع قائمة بالأسعار في متناول الجميع، ذاكرًا أنه تم تحديد مهلة 15 يوم للمحال التجارية في كل القرى والمدن ليضعوا أسعارا لكل السلع والمنتجات وذلك وفقًا لما جاء في اجتماع رئيس مجلس الوزراء في يوم الأربعاء قبل الماضي.

وتابع، أنه يجب على كل المحال التجارية الالتزام بكل الأسعار الموجودة في الفاتورة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع التي ليس لها فاتورة، موضحًا أن الأجهزة الرقابية تمر على الأسواق لمتابعة الفواتير والأسعار.

دور المواطنين في عملية ضبط الأسعار

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أهمية دور المواطنين في عملية ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يكون المواطن إيجابيا ويبلغ عن أي مخالفات يرصدها من خلال التواصل مع 19588 أو 16528 لفحص الشكاوى والرد على صاحبها، موضحًا أننا لدينا 6 مليون منشأة مُرخصة و6 مليون منشأة أخرى لذلك نحتاج إلى 12 مليون مفتش.