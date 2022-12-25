«التموين»: 6 ملايين محل غير مرخص.. وتسعيرة السلع «استرشادية»

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنهم ضد التسعيرة الجبرية، ويفضلون السعر الاسترشادي مثلما حدث من قبل في بعض السلع مثل الخضروات والفاكهة، و90% من تجار مصر شرفاء، ويطلقون مبادرات ويقيمون المعارض والشوادر في أوقات الأزمات.

وضع سعر على العبوات

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن القرار رقم 330 لسنة 2017 ألزم بوضع سعر على العبوات إلا أنه تعذر.

وأوضح أن القرار رقم 330 أشار إلى أنه عند خروج السلعة من المصدر أو المصنع أو المستورد أو سوق الجملة سيكون هناك فاتورة بها سعر البيع للمستهلك مهما زادت حلقات التداول، وهنا يأتي دور مفتش الرقابة أو التموين أو الجهات الرقابية للاطلاع على الفاتورة.

وتابع: «إذا شعر المواطن بوجود أي سعر به مغالاة أو تاجر حاجب سلعة أو شخص يعمل بشكل غير قانوني يتصل بالخط الساخن 19588 أو 16528، نريد من كل مواطن أن يكون رقيب وإيجابي معنا».

كل مواطن رقيب

وواصل: «لدينا 6 ملايين محل مرخص و6 ملايين محل غير مرخص، وبالتالي نريد 12 مليون مفتش والعدد غير كاف، لذلك نرغب في أن يكون كل مواطن رقيب معنا بالإبلاغ وبياناته ستكون سرية ولا يجوز الإفصاح عنها».