حصاد 2022.. 5 أطفال خطفوا الأنظار في الموسم الدرامي الرمضاني

من اللافت هذا العام 2022، ظهور عدد من الأطفال في الأعمال الدرامية الذي كان لهم التأثير على الشاشات، وتعلق اسم بعضهم مع الجمهور يسيي أدائهم المتميز في تجسيد الأدوار الفنية.

ونعرض خلال التقرير التالي أبرز الأطفال الذين ظهروا على الشاشات وتركوا تأثيرا في الجمهور:

- آدم وهدان

تألق خلال عام 2022، حيث قدم ما يقرب من 6 أعمال فنية خلال هذا العام، كان آخرهم مسلسلي «غرفة 207» و«العيلة دي»، بالإضافة إلى مشاركته في كل من «منعطف خطر»، و«الأنسة فرح» الجزء الخامس .

- عبد الرحمن طه

ظهر الطفل عبد الرحمن طه بشخصية «جوني والعترة»، في مسلسل «الكبير أوي»، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً .

- ريتال محمد وفيروز عبد الله

كانت الطفلة رينا محمد وفيروز عبد الله مفأجاة بالنسبة للجمهور من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي»، حيث جسد الثنائي بنات الفنانة نيللي كريم في المسلسل، وحصل كلا منهما على إشادات من الجمهور والنقاد.

وشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي نخبة من الفنانين، من بينهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

- محمد عزازي

شارك الطفل محمد عزازي في دراما 2022، حيث وقف أمام الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني في مسلسل «المشوار» بموسم مسلسلات رمضان الماضي.

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإشراف عام على الإخراج محمد ياسين.