إصابة 9 طلاب في تصادم أتوبيس جامعة وسيارة نقل بالدقهلية

أصيب 9 طلاب اليوم إثر تصادم أتوبيس جامعة خاصة وسيارة نقل على طريق «المنصورة - جمصة» الدولي بالدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بحادث سير

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم بين أتوبيس تابع لجامعة خاصة وسيارة نقل على طريق رافد جمصة الدولي أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، ووجود عدد من الإصابات بين الطلاب من مستقلي الأتوبيس.

إصابة 17 طالبا في الحادث

انتقل ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 9 طلاب في حادث تصادم أتوبيس جامعة وسيارة نقل، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي.

إصابة سائق الأتوبيس

وأكد شهود العيان أن سائق الأتوبيس علِق بين المركبتين بعد تهشم واجهة الأتوبيس، ما تسبب في احتجازه بين الأتوبيس والسيارة النقل، وجار تقديم الإسعافات الطبية له.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.