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دبلوماسي أوكراني لـ قناة «القاهرة الإخبارية»: نرحب بالمفاوضات بعد انسحاب الروس من أراضينا

كتب:

يارا أشرف
07:19 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
مداخلة هاتفية مع إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني

مداخلة هاتفية مع إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، استعداد بلاده للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، بشأن حلول مقبولة، مضيفًا: لسنا من يرفض التفاوض، لكن هم من يرفضونه.

موسكو تعلم جيدًا أنها احتلت أراضي أوكرانيا

وعلق إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني، على تصريحات «بوتين»، قائلا، إن «موسكو تعلم جيدًا أنها احتلت أراضي أوكرانيا، ونحن مُصرون على وحدة وسلامة أراضينا، وسنبدأ المفاوضات بعد انسحاب القوات الروسية من الأراضي»، مضيفًا أن «أي تنازل عنها فهو غير مقبول، ونطالب بحقنا طبقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأوضح سيهيدا، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن روسيا عبّرت أكثر من مرة عن رغبتها في المحادثات مع أوكرانيا على جميع المستويات، لكننا نعلم النية الروسية ونذكر قيامهم بتعبئة 300 ألف جندي، بالتزامن مع نشر الأخبار بأن موسكو جاهزة للمفاوضات، لكن في الحقيقة أن هذه التعبئة هي للهجوم على بلدنا مرة أخرى.

المفاوضات ستعطي لروسيا هدنة

وأكد الدبلوماسي الأوكراني، أن المفاوضات ستعطي لروسيا هدنة، وإمكانية لإعادة تجهيز جيشها والهجوم مرة أخرى على أوكرانيا، لافتا إلى أنه لا يوجد أي ثقة في الطرف الروسي الذي خرق أكثر من اتفاق مع كييف، حول ضمان وحدة أراضيها حينما بدأت بالاحتلال العسكري لشبه جزيرة القرم عام 2014.

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بقلم يارا أشرف