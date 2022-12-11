3 حفلات لنجوم الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية احتفالا بالكريسماس

تبدأ دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بالكريسماس وأعياد الميلاد، بثلاثة عروض لفرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وكورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا، ويصاحبها تابلوهات حركية لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تصميم مديرها الفني أرمينيا كامل، ومن إخراج هشام الطلي، وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء والخميس 14، 15 ديسمبر على المسرح الكبير، ومساء الأحد 18 ديسمبر على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

يتضمن برنامج دار الأوبرا المصرية، مجموعة من الأعمال العالمية الخاصة بهذه المناسبة، منها فالس الزهور من باليه كسارة البندق، كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت، الكريسماس الأبيض، إذا تمسكنا ببعضنا، إنه أروع وقت في السنة، ليلة هادئة، نعمة مذهلة، ليلة ماريا، نغمة الكريسماس، يا لها من ليلة مقدسة، هل تسمع ما أسمعه، صخرة حول شجرة الكريسماس، أرض الشتاء العجيبة، دقات الجرس، الاثنى عشر يوما للكريسماس وهدية الحب.

احتفال الأوبرا بالكريسماس

يذكر أن الأوبرا، أعدت مجموعة من العروض المميزة تقام على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، للاحتفال بالكريسماس، وأعياد الميلاد والعام الجديد، وتشمل ألوان فنية متنوعة.