إحالة مدير وهيئة تدريس مدرسة بنجع حمادي إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

فاجأ راجح صابر الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، مدرسة الشهيد عمر حسن الإعدادية المشتركة، وقرر إحالة مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، للتحقيق لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم بمقار عملهم.

وكان مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، قد ترأس لجنة متابعة مفاجئة، مكونة من هاني صبحي موجه أول مالي وإداري، وكاظم محمد صديق عضو قانوني، وأحمد عبد الناصر مسؤول أمن الإدارة، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وتبين عدم تواجد مدير المدرسة وهيئة التدريس بمقار عملهم فقرر إحالتهم للشؤون القانونية للتحقيق.

كما زار مدير عام الإدارة، مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية المشتركة بالألومنيوم، للوقوف على مدى انضباط العمل، والاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمدارس لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، والوقوف على استعدادات المدارس لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023.