إيمي إسلام: أجسد دور فتاة صعيدية بمسلسل «عملة نادرة» في رمضان المقبل

تشارك الفنانة إيمي إسلام في مسلسل «عملة نادرة» والذي تقوم بطولة النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وقالت إيمي إسلام، في بيان، إنها تجسد في مسلسل عملة نادرة، دور فتاة صعيدية تدعى رقية ضمن الأبطال الرئيسيين للعمل، وأن ما جذبها للشخصية هو الدور الذي تلعبه وكتابة السيناريو حيث بدأت تصوير عدد من المشاهد.

الشخصية نقلة في حياتي الفنية بمشوار الدراما

وأضافت إيمي: «الشخصية حلوة جدا وبها تحد كبير ونقلة في حياتي الفنية بمشوار الدراما والذي جذبني للعمل هو كتابة السيناريو للدكتور مدحت العدل وأيضاً المخرج ماندو العدل والأبطال وطاقم العمل».

وأعربت إيمي إسلام عن سعادتها البالغة بالمشاركة في العمل كونه بطولة نيللي كريم وجومانا مراد وجمال سليمان، فضلاً عن وجود عدة جلسات للتحضير منذ ما يقرب من شهر لكي يخرج العمل في أبهى صورة.

أبطال مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم

مسلسل عملة نادرة، يضم مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب نيللي كريم وجومانا مراد وجمال سليمان وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين، بالإضافة إلى هشام عاشور، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة مع مجموعة من الفنانين وسيتم الإعلان عنهم قريباً.