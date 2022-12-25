ارتفاع جماعي لأسعار مدخلات إنتاج الحديد عالميا في آخر ديسمبر الجاري

ارتفعت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب عالميا، بداية من الخردة وخام الحديد ومربعات الصلب «البيليت»، في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وهو ما يأتي على خلفية توقعات تحرك الطلب في الصين نتيجة تغير سياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها الحكومة الصينية مؤخرا.

وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية فقد بلغت أسعار الخردة 387 دولارا للطن، مقارنة بأسعار بلغت 353 دولارا للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، ومقارنة بـ 340 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقارنة بسعر 367 دولارا للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر.

خام الحديد يواصل الارتفاع

فيما استمرت أسعار خام الحديد في الارتفاع بدافع الطلب الصيني المرتقب، مسجلة 111 دولارا للطن، وهي أسعار تزيد عن الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، والذي سجل نحو 100 دولار للطن، بعد أشهر من التراجع.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولار، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولار للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 513 – 555 دولار للطن، وهي أسعار أعلى من الأسعار المسجلة الشهر الماضي، والتي تراوحت ما بين 480 – 540 دولار للطن، لكنها أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولار للطن.

كما بلغت أسعار حديد التسليح ما بين 660- 670 دولار للطن، مقارنة بما بين 635 – 650 دولار طن للأسبوع الرابع من نوفمبر، وهي أسعار تقل عن أسعار الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 700 – 710 دولار للطن، مرتفعة من أسعار تراوحت بين 660 – 700 دولار للطن، ومقارنة مع ما بين 700 – 710 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر قبل الماضي، ومابين 700 – 720 دولار للطن في الأسبوع الأول من أكتوبر.