انتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة أثناء لهوه بسوهاج

خرج الطفل «حسام» للعب كعادتة بجوار الترعة المواجهة لمنزله بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لكنه لم يعد لأسرته هذه المرة، حيث انزلقت قدماه بها ولقي مصرعه غرقا.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وصول الطفل «حسام ا ر ع»، 8 سنوات، طالب بالمرحلة الابتدائية، إلى مستشفى المراغة المركزي جثة هامدة، ادعاء تعرضه لغرق، وذلك عقب انتشال جثمانه بواسطة وحدة الإنقاذ النهري.

غرق طفل في ترعة

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، وبسؤال والده أفاد بأنه أثناء لهو نجله على حافة الترعة المواجهة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها، ما أسفر عن غرقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هي إسفكسيا الغرق، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.