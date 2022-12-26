مصرع عامل في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بسوهاج

لقي عامل خمسيني مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة هوائية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادث تصادم ووقوع متوف بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم الكوثر.

تصادم سيارة ودراجة

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «صبري ا ح ح»، 68 سنة، أستاذ متفرغ بكلية العلوم بجامعة سوهاج، ويقيم بناحية تونس بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بدراجة هوائية يستقلها المدعو «درويش ث ا»، 55 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز أخميم، ما أسفر عن وفاته.

ونُقل الجثمان لمشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث.