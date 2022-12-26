سعر الحديد اليوم في مصر.. يبدأ بـ23100 جنيه

ما زال سعر سعر طن الحديد متذبذبا في بعض الشركات المنتجة، وفقا للنشرة الصادرة من الغرف التجارية عن شعبة مواد البناء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

سعرالحديد اليوم في مصر

نظرا لأهمية سعر الحديد اليوم في مصر، بالنسبة للعاملين في قطاع البناء، ترصد «الوطن» ضمن المتابعات الاقتصادية اليومية، أسعار الحديد اليوم، وفق النشرة السعرية الصادرة عن الغرف التجارية.

- سجل اليوم الحديد في شركة عز 23450 جنيها.

- سعر طن حديد العتال عند 23400 جنيه.

- حديد بشاي عند مبلغ 23300 جنيه.

- طن حديد المعادي 23150 جنيها.

- طن حديد عطية سجل 23130 جنيه.

- طن حديد الكومي عند سعر 23200 جنيه

- طن حديد المراكبي عند سعر 23200 جنيه.

- فيما سجل حديد سرحان 23100 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 21300 جنيه.

- سعر مصر ستيل 23250 جنيها للطن.

- سجل سعر حديد المصريين 23350 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن أسمنت المسلح اليوم نحو 1820 جنيهًا للطن.

- سعر طن أسمنت النصر اليوم نحو 1750 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت التعمير 1760 جنيها للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت المعلم 1760 جنيهًا.

سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1370 جنيها للطن.

أسمنت السويدى أرض المصنع 1860 جنيهًا للطن.

أسمنت المخصوص 1820 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت وادي النيل اليوم نحو 1735 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت حلوان 1820 جنيهًا.