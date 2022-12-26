«مصنع الحكايات» تنتهي من كتابة مسلسل «حكايات».. يتكون من 45 حلقة

انتهت ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان من كتابة مسلسل «حكايات» وفي انتظار العرض قريبًا على قناة On وOn Drama، ويتكون مسلسل حكايات من 45 حلقة مقسمة إلى 3 أجزاء، الجزء الأول بعنوان حكايات جروب العيلة، والثاني حكايات جروب الماميز، والثالث حكايات جروب الدفعة.

حكايات جروب العيلة

ويقوم ببطولة الجزء الأول حكايات جروب العيلة، النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.

حكايات جروب الماميز

بينما يقوم ببطولة الجزء الثاني حكايات جروب الماميز، النجوم خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، أماني كمال، انتصار، حجاج عبد العظيم، هبة عبدالغني، وهو سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، مي سعيد، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد صالح.

حكايات جروب الدفعة

كما يتصدر بطولة الجزء الثالث حكايات جروب الدفعة، النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه وبسمة داود وولاء الشريف وصفاء الطوخي وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

مصنع الحكايات

مصنع الحكايات هو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو لمؤسسة هاني سرحان، يهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، من خلال العمل على أفكار متميزة وتقديمها للسينما، الدراما، الراديو، وحتى ألعاب الفيديو.

هاني سرحان

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. نافس موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار (رجال الظل) والذي حقق نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق، ويعمل حاليًا على أولى أعماله السينمائية بعنوان اللي مايتسموش"، وتعتبر ورشة مصنع الحكايات واحدة من مبادراته لتقديم أعمال سينمائية ودرامية في مصر وجميع أنحاء العالم العربي.