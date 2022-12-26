الانتهاء من تغطية ترعة الباسوسية في مركز القناطر الخيرية بالقليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة أعمال التطوير للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة وتسريع وتيرة العمل بمدينة القناطر الخيرية ومدينة شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

رصف طريق «الحادثة- أبوالغيط» بالقناطر الخيرية

واستهل محافظ القليوبية جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق «الحادثة- أبوالغيط» القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلُغ طول الطريق بالكامل 6 كيلو مترات، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا حتى 18.5 متر، والذي يبدأ من ميدان السلام كوبري «الحادثة» حتى نزلة الدائري بباسوس. ويُعد طريق أبو الغيط من الطُرق الرئيسية والحيوية إذ يخدم القادمين من ثلاث محافظات، هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

المرحلة الثالثة لتغطية ترعة الباسوسية

كما تابع «الهجان» المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية ترعة «الباسوسية- القناطر الخيرية» تحت إشراف مديرية الطرق، والتي ستسهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية «باسوس- القناطر الخيرية»، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الإنتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 5.7 كيلو متر، كما تم الانتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، وتم توريد تربة زلطية لضبط المناسيب ودمكها وأخذ عينات للتأكُد من الدمك، إستعداداً لتوريد طبقه السن تمهيدا لأعمال الرصف بالطبقه الرابطة ثم الطبقة السطحية النهائية، ومن المتوقع نهو الأعمال في خلال الاشهر القليلة المقبلة.

ووجه «الهجان»، منفذي الأعمال بتكثيف الجهد للبدء في الرصف لتكون طريقاً جديداً لمواطني مدينة القناطر الخيرية.