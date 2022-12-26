كيفية إقامة مشروع استزراع سمكي بتكاليف بسيطة.. عائد اقتصادي مربح

قال الدكتور راضي علي وكيل كلية علوم الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، إنه يمكن إقامة مشروعات الاستزراع السمكي بالمنازل وبالحدائق وداخل بعض المشاريع الزراعية الصغيرة أو المشروعات الزراعية بالصحراء التي تعتمد على مياه الآبار، مشيرًا إلى أن الأمر سهل وبسيط ويمكن استخدام المصادر الطبيعية الموجودة عند الكثير من الناس وغير مستغلة، كاشفًا أن المردود الإنتاجي والعائد المادي جيد.

إنتاج ما يتم استهلاكه وتحقيق عائد اقتصادي

وأضاف في حوار على فضائية «dmc»، أن العديد من الأفراد الآن، يحرصون على إنتاج ما يستهلكونه من خضروات وفاكهة بأنفسهم، إذا ما توفرت لديهم مساحة داخل المنزل أو على أسطح المنازل، مشيرًا إلى تقديم الدولة لمثل هذه المشروعات لإدخال الزراعات التكاملية، وإقامة حوض سمك صغير يربي به السمك بالمنازل والحدائق والأسطح، إذ إن أحواض السمك تبدأ مساحتها من متر في متر، منوهًا أن مثل هذه المشروعات لها مردود اقتصادي إذ ما تم العمل على بيع إنتاجها.

المشروع يبدأ بـ150 سمكة

وأوضح وكيل كلية علوم الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، أن عدد الأسماك في الحوض، يتوقف على أسلوب إعادة تدوير المياه، أي أن الأحواض التي يتم بها عمل إعادة تدوير كامل للمياه باستخدام فلتر بيولوجي وفلتر ميكانيكي يمكن وضع فيها من 150 سمكة وحتى 200 سمكة، مشيرًا إلى أن التركيز بالمشروعات الصغيرة يكون على سمك كالبلطي والقرموط وغيرها من الأسماك الشعبية.