جدول امتحانات التيرم الأول للصف الخامس الابتدائي بالفيوم.. تبدأ 9 يناير

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي التيرم الأول 2023، والتي تنطلق 9 يناير المُقبل، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم 14 من نفس الشهر، وتضم بعض الأيام امتحان مادتين، فيما تضم الأيام الأخرى امتحان مادة واحدة فقط.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي التيرم الأول 2023 في محافظة الفيوم، بعدما اعتمدته إدارة الامتحانات وشؤون الطلبة بمديرية التربية والتعليم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي التيرم الأول

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2023 محافظة الفيوم، بحسب بيان مديرية التربية والتعليم كالتالي:

الاثنين 9 يناير.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية بدءًا من الساعة 8:30 ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في تمام الساعة 11 صباحًا، ثم يؤدي التلاميذ امتحان مادة المهارات المهنية في تمام الساعة 11:30، وتستمر لمدة ساعة ونصف، وتنتهي في تمام الساعة 1 ظهرًا. الثلاثاء 10 يناير.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 صباحًا ويستمر حتى 10 صباحًا، ثم يحصل التلاميذ على استراحة، ويبدأوا امتحان تكنولوجيا المعلومات في تمام الساعة 10:30 والذي يستمر لمدة ساعة ونصف على أن ينتهي في تمام الساعة 12 ظهرًا. الأربعاء 11 يناير.. يؤدي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة العلوم من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا، ثم يحصلون على استراحة، وعقب ذلك يؤدون امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 10:30 حتى الساعة 12 ظهرًا. الخميس 12 يناير.. يؤدي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 ويستمر حتى الساعة 10 صباحًا. السبت 14 يناير.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ الساعة 8:30 ويستمر حتى 10 صباحًا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2023 للصف الخامس الابتدائي بحسب الجدول في جميع مدارس المحافظة، وإداراتها التعليمية، أيام السبت، والعطلات الرسمية، إذا ما اعترضت سير الامتحان.

انتشار جدول امتحانات غير صحيح

على جانب آخر، أعلنت المديرية أنّ جدول امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب الصف الخامس الابتدائي، الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة خاطئًا وغير صحيح، وأنّ الصحيح هو ما تم إعلانه من جهة المديرية بصورة رسمية.