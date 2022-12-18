جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023 بالمحافظات.. «رابعة وخامسة وسادسة»

كشف جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023 في المحافظات، والتي تضم صفوف الرابع والخامس والسادس، عن تبقي أيام معدودة على انطلاق امتحانات نصف العام، وتم إعلان عدد كبير من جداول امتحانات نصف العام في عدة محافظات.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023 في جميع المحافظات التي أعلنته حتى الآن، وتنطلق مطلع يناير المُقبل.

جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023 بالشرقية

وأعلنت محافظة الشرقية عن جداول امتحانات الترم الأول 2023، والتي تنطلق 9 يناير المُقبل.

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2023 الصف الرابع، كالتالي:

الثلاثاء 10/1/2023: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

الخميس 12/1/ 2023: العلوم والرياضيات.

الأحد 15/1/2023: دراسات اجتماعية وتكنولوجيا ICT.

الثلاثاء 17/1/2023: اللغة الأجنبية والمهارات المهنية.

كما جاء جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الخامس الابتدائي كالتالي:

الاثنين 9 يناير 2023: اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الأربعاء 11 يناير 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

السبت 14 يناير 2023: الدراسات اجتماعية، وتكنولوجيا ICT.

الاثنين 16 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 18 يناير 2023: الرياضيات.

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي نصف العام 2023 كالتالي:

السبت 14/1/2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 15/1/2023: الرياضيات، واللغة الأجنبية.

الاثنين 16/1/2023: العلوم، والتربية الدينية.

الثلاثاء 17/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023 بالجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة، موعد امتحانات الترم الأول 2023 لصفوف الابتدائي، والتي تنطلق 9 يناير المُقبل.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 كالتالي:

الاثنين 9 يناير 2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 10 يناير 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

الأربعاء 11 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية، وICT.

الخميس 12 يناير 2023: اللغة الإنجليزية.

السبت 14 يناير 2023: مادة الرياضيات.

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2023 في محافظة الجيزة كالتالي:

الاثنين 9 يناير 2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 10 يناير 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

الأربعاء 11 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية، وICT.

الخميس 12 يناير 2023: اللغة الإنجليزية.

السبت 14 يناير 2023: الرياضيات.

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 كالتالي:

الأحد 15/1/2023: اللغة العربية.

الاثنين 16/1/2023: الرياضيات.

الثلاثاء 17/1/2023: اللغة الأجنبية الأولى، والعلوم.

الأربعاء 18/1/ 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023 بالدقهلية

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 15 يناير 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

الإثنين 16 يناير 2023: الرياضيات، وICT.

الثلاثاء 17 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2022 كالتالي:

السبت 14 يناير 2023: الرياضيات، وICT.

الأحد 15 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

الاثنين 16 يناير 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

الثلاثاء 17 يناير 2023: التربية الدينية، واللغة العربية.

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف السادس الابتدائي كالتالي:

الاثنين 9/1/2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 10/1/2023: الرياضيات.

الأربعاء 11/1/2023: الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

الخميس 12/1/2023: العلوم، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023 بالغربية

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الرابع الابتدائي في محافظة الغربية كالتالي:

الثلاثاء 10 يناير 2023: اللغة العربية.

الأربعاء 11 يناير 2023 العلوم، والمهارات المهنية.

الخميس 12 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية، وICT.

السبت 14 يناير 2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأحد 15 يناير 2023: الرياضيات.

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 بمحافظة الغربية كالتالي:

الثلاثاء 10 يناير 2023: اللغة العربية.

الأربعاء 11 يناير 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

الخميس 12 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية، وICT.

السبت 13 يناير 2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأحد 14 يناير 2023: الرياضيات.

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 بالغربية كالتالي:

الثلاثاء 3/1/2023: اللغة العربية والخط.

الأربعاء 4/1/2023: العلوم، واللغة الأجنبية.

الخميس 5/1/2023: الرياضيات، والتربية الدينية.

الاثنين 9/1/ 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023 بأسيوط

وكانت محافظة أسيوط، هي أولى المحافظات التي انتهت من وضع وإعلان جدول امتحانات الابتدائي الترم الأول 2023، للصفوف الرابع والخامس والسادس.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول بمحافظة أسيوط كالتالي:

الأربعاء 4 يناير 2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الاثنين 9 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الأربعاء 11 يناير 2023: الرياضيات.

السبت 14 يناير 2023: العلوم.

الاثنين 16 يناير 2023: اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 أسيوط كالتالي:

الأربعاء 4 يناير 2023: الرياضيات.

الاثنين 9 يناير 2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 11 يناير 2023: العلوم.

السبت 14 يناير 2023: اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.

الاثنين 16 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 كالتالي:

الخميس 5/1/2023: اللغة العربية والخط العربي، والتربية الدينية.

الثلاثاء 10/1/2023: الرياضيات.

الخميس 12/1/2023: الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

الأحد 15/1/2023: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 17/1/2023: العلوم.