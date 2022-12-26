«التعليم» تعلن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات والضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية (اللغة الأولى) للثانوية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط اللغة الانجليزية

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة للفصل الدراسي الأول، وهي كالتالي:-

- أن الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية

- أن تستوفي الورقة الامتحانية، البيانات الأساسية «المرحلة - الصف المادة - الزمن- -الدرجة -الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة- العام الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها؛ حجم الخط -نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الإمتحانية عدم احتوائها على أية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة الى فئة معينه دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.