القائمة الكاملة لأسعار الحديد المحلية آخر ديسمبر

أعلنت مصانع الحديد المحلية، الأسعار الجديدة لمنتجاتها في آخر الشهر الجاري، قبل أيام من انتهاء 2022، وأظهرت القائمة الكاملة للمنتجات، سعر طن حديد عز بلغ 23 ألف و450 جنيها اليوم 26 ديسمبر، كما بلغ سعر طن حديد السويس للصلب، 23 ألف و350 جنيها.

وبلغ سعر طن حديد بشاي، 23 ألف و300 جنيه، بينما بلغ طن حديد المراكبي 23 ألف و200 جنيه، وطن حديد المصريين 23 ألف 350 جنيها، فيها بلغ طن حديد العشري 23 ألف و300 جنيه.

أسعار المعادن في البورصات العالمية

تأتي تلك الأسعار، في وقت تشهد فيه بورصة المعادن العالمية ارتفاعات ملحوظة في أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب، حيث شهدت أسعار خام الحديد والخردة والبيليت تحركات صعودية نتيجة تزايد توقعات نشاط الطلب الصيني مجددا، بعد تغيير سياسة «صفر كوفيد» التي تطبقها الحكومة الصينية مؤخرا.

وبحسب أحدث بيانات بورصات المعادن العالمية فقد أسعار الخردة 387 دولار للطن، مقارنة بأسعار بلغت 353 دولار للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، وسجلت أسعار خام الحديد 111 دولار للطن، مقابل 100 دولار للطن، بعد أشهر من التراجع. ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 92 دولار للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولار، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولار للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب -البيليت- ما بين 513- 555 دولار للطن، وهي أسعار أعلى من الأسعار المسجلة الشهر الماضي، والتي تراوحت ما بين 480 – 540 دولار للطن، لكنها أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولار للطن.