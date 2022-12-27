تفاصيل إعلان الوظائف القيادية الجديدة بجامعة بنها والأوراق والشروط

أعلنت جامعة بنها عن بدء قبول أوراق المتقدمين لشغل وظائف قيادية جديدة، وحددت الأوراق والشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف، حيث أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومدير عام رعاية الشباب بالمستوى الوظيفي مدير عام.

«الوطن» تستعرض إعلان الوظائف القيادية الجديدة لوظيفتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومدير عام رعاية الشباب بالمستوى الوظيفي مدير عام.

كيفية تقديم طلب شغل وظائف قيادية بجامعة بنها

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أنه على راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف ممن له الخبرة في هذا المجال وتتوافر لديه القدرة القيادية والتأهيل العلمي والخبرة الزمنية استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض شخصيا بالأمانة العامة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة وتقديمه مرفقا به:

بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي

المؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية

الوظائف الإشرافية التي شغلها

الدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير

الجزاءات والإجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن آخر ثلاث سنوات.

وأوضح رئيس جامعة بنها أنه يمكن لراغبي التقدم سحب نموذج مقترح التطوير من الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها.

الأوراق المطلوبة للتقم لوظائف جامعة بنها

أضاف رئيس الجامعة انه يتم تقديم الطلبات للوظائف القيادية الجديدة بالجامعة متضمنه التالي :

سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية ان وجد.

ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات ان وجد.

مدى اجادة لإحدى اللغات الاجنبية.

شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة إلى مجلس التأديب، أو المحاكمة التأديبية، أو الجنائية، أو الإيقاف عن العمل.

شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

8 صور شخصية مقاس 4*6

4 صور بطاقة الرقم القومي سارية

علي ان تقدم الطلبات شخصيا باسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، مرفقا بها أصل المستندات المطلوبة و8 صور منها وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة بإدارة الجامعة الدور الثالث خلال شهر ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا الإعلان أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو الواردة بالبريد، يقبل التقدم لشغل الوظيفة سواء المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها، على أن يتوافر في المتقدم شروط شغلها وأن يجتاز اختبارات الصلاحية للوظيفة والبرنامج التدريبي المقرر بنجاح