حبس شخصين بتهمة تصوير وبيع ملازم جامعية في الجيزة دون موافقة أصحابها

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في قضية تصوير وبيع ملازم جامعية دون موافقة أصحابها بالدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين «صاحب مكتبة والمدير المسؤول» مقيمان بمنطقة الدقي بالجيزة؛ تخصص نشاطهما في بيع وتصوير العديد من الملازم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم الجامعي دون تفويض من أصحاب بالمخالفة للقانون.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمان بحيازتهما أكثر من 43 ألف ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وقال المدير المسؤول في التحقيقات، إنّه ارتكب الواقعة بالاشتراك مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، متهم ببيع وتصوير العديد من الملازم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المكتبة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.